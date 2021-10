Lionel Messi ha admitido que todavía se siente un poco perdido en Francia, pero también insiste en que no se equivocó al fichar por el Paris Saint-Germain (PSG) en una impresionante transferencia de verano.

El jugador de 34 años agregó que tener que irse del Barcelona fue un shock, pero rostros familiares lo ayudaron a asentarse en el PSG.

Lionel Messi, que comenzó su carrera profesional con el Barça y es su goleador récord con 672 goles, se unió al PSG en un contrato de dos años en la ventana de transferencia de verano después de que el club catalán le dijera que no podían permitirse quedárselo.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre salir del Barça?

Messi dice que sigue perdido en Francia, pero unirse al PSG no fue un error.

"Regresé a Barcelona [de la Copa América en julio] para prepararme para la temporada, después de aprovechar los días extra de vacaciones que me había dado el entrenador [Ronald Koeman]", dijo Messi a France Football en una entrevista publicada el sábado.

"Tenía en mente firmar mi contrato y empezar a entrenar de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado y que solo faltaba mi firma [en el contrato]", agregó.

"Pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscar otro club porque el Barça no podía permitirse prorrogar mi contrato. Eso cambió mis planes".

"Fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que tendríamos que salir de casa y que la familia tendría que cambiar su rutina" sentenció el seis veces ganador del Balón de Oro.

¿Barcelona quería que Messi "jugara gratis"?

El viernes, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo que esperaba que Lionel Messi se hubiera quedado y “jugar gratis”. El presidente dijo que esto era algo que no le podrían haber pedido a un jugador de su “talla”, pero que le “habría gustado”. "Tenía esperanza de que Messi jugara gratis en el Barcelona", dijo Joan Laporta.

El año pasado, después de decirle al club que quería irse, Messi dio un giro de 180 grados y decidió ver el resto de su contrato que finalizó a principios de este año.

Durante la transición a París, Lionel Messi se reencontró con Neymar en el PSG, luego de que él y el brasileño jugaron juntos durante cuatro temporadas en el Barcelona, y se unieron a los compatriotas Leandro Paredes y Angel Di Maria y al técnico Mauricio Pochettino, también argentino.

