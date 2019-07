Messi 'EXPLOTA' tras derrota en Copa América, "Brasil maneja la Conmebol"

El 'astro' sudamericano explotó tras la derrota de Argentina en la semifinal del torneo continental Copa América, asegura que Roddy Zambrano favoreció durante todo el partido a la selección local, el delantero se muestra muy crítico con el arbitraje al reclamar dos penaltis:

"Son jugadas que te van desquiciando"

En esta ocasión "La Pulga" rompió el silencio y ejerció ser el portavoz de su selección durante toda la Copa América, pero no se quiso despedir de la Copa sin dejarle un mensaje a la Conmebol.

“Nos inclinaron la cancha mucho”, se arrancó el 10. Y continuó: “La gente de la Conmebol va a tener que hacer algo. En esta copa se cansaron de cobrar boludeces: manos, penaltis pelotudos y acá no fueron a mirar el VAR. Fueron dos penaltis claros que no nos cobraron. Para nosotros eran todas tarjetas y para ellos nada. Son jugadas que te van desquiciando y te sacan del partido. El árbitro no fue justo”.

Messi no podía contener la rabia en el estadio Mineirao.

“Ojalá la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo. Es muy complicado”. Los jugadores de Argentina se quejaron de dos penaltis que no sancionó el árbitro ecuatoriano Zambrano. Uno al Kun Agüero en un choque con Dani Alves y otro de Arthur a Otamendi, que terminó en el segundo gol de Brasil.

"Yo estoy de acuerdo con Messi, me pareció que el árbitro estaba más nervioso que nosotros”, se sumó Dani Alves. “El VAR funcionó muy bien hasta hoy [por este miércoles]. Sentí el golpe de Dani Alves, no sé por qué motivo no se revisó porque nos habían explicado antes de la Copa que iba a hacer en las jugadas decisivas”, se quejó Agüero. Y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, remató:

“El árbitro condicionó el partido”.

La selección de Argentina fue superior en muchas fases del partido, pero perdió por 2-0 por culpa de dos zarpazos de Gabriel Jesús y Roberto Firmino, que dieron a Brasil el pase a la final.

Por ultimo el 10 de la albiceleste comento: “Generamos mucho más que ellos. Ellos se encontraron con un gol en una jugada aislada y el segundo en una contra”.