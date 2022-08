Mercedes preocupado por la salud de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha enfrentado varios problemas con el monoplaza de Mercedes en la actual temporada de la Fórmula 1, en la cual no puede volver a su mejor nivel y ahora lucha por obtener, al menos, un tercer lugar.

Según información del portal Minuto, uno de los grandes culpables de que el siete veces campeón del mundo no haya obtenido una victoria en 13 carreras, es el porpoising o mejor conocido como rebote.

El rebote del W-13 perjudica de gran manera a la escudería alemana, pero lo más preocupante es cómo afecta en la salud de los pilotos. En ese sentido, Toto Wolff, jefe de Mercedes, le pidió soluciones a la FIA.

De acuerdo con un informe médico llevado a cabo por la Federación Internacional del Automóvil, el rebote como el que padece Lewis Hamilton en su monoplaza, puede llegar a provocar severos daños cerebrales.

Los expertos indican que una frecuencia de 1-2hz mantenida durante unos minutos genera dichos traumatismos. En ese sentido, Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, explica que el porpoising de Hamilton llega a una frecuencia de 6-7hz y durante horas.

Wolff se refirió a la disminución del porpoising del británico en las últimas carreras en Gran Bretaña, Austria y Francia. Lejos de olvidarse del problema, el jefe de Mercedes explicó que los circuitos, son trazados con asfaltos más suaves y menos propensos al rebote.

Wolff pide ayuda a la FIA

"Sigo creyendo que no hay opción para la FIA y para nosotros de hacer algo. No quiero tenerlo en Spa, o en algunas de las últimas carreras donde el asfalto no es tan suave como en un circuito convencional, y que no hayamos hecho nada y la gente diga: 'bueno, ahora es demasiado tarde’.

“El argumento es que no hemos tenido ningún rebote en las últimas carreras. Pero eso no cuenta porque Silverstone, Paul Ricard y Austria no son precisamente circuitos en los que rebotar", finalizó Toto.

