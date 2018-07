Menotti, explota contra de la Asociación de Futbol Argentino

El exentrenador de la Albiceleste, César Luis Menotti, protagoniza un audio durante una plática con los dirigentes de la Asociación de Futbol Argentino, donde se escucha que se menciona que quiere "agarrar un revólver y matarlos".

En el audio se escucha que la Asociación de Futbol Argentino, adquirió un predio donde se asegura que los jugadores tendrían que jugar más allá que acá y se cuestiona a los futbolistas.

“¿Y quién compró esta mansión? Dicen que los jugadores van a tener que entrenar más allá que acá. ¿Cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá?”, se escucha en el audio.

#Sub17 Los juveniles de @Argentina completaron una jornada de dos turnos en el Predio de Ezeiza ���� Mañana, desde las 11.30, el equipo nacional enfrentará a la categoría 2001 de @RacingClub ➡️ https://t.co/3zSL4bqqVn pic.twitter.com/iP8IJFQ20r — Selección Argentina (@Argentina) 19 de julio de 2018

Además, Menotti enfurece cuando se menciona que gastaron una fortuna en el predio de Marsella, indicando que el entrenador podría armar una selección en Marsella y que los demás “se jodan”.

“Es terrible esto, la verdad que me da vergüenza. Me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay, esto no se puede aguantar. Gastaron una fortuna en un predio en Marbella, el entrenador de la Selección puede armar una selección europea y los que están acá que se jodan, total", dice el exentrenador.

#Sub17 Flashes de la sesión vespertina en el césped sintético �� El equipo nacional realiza un ensayo físico, de técnica en velocidad y táctico, tareas llevadas a cabo en espacios reducidos. pic.twitter.com/Qq8haGGtah — Selección Argentina (@Argentina) 19 de julio de 2018

Me dieron ganas de agarrar un revolver y matarlos: Menotti

De acuerdo a AS México, en el audio se puede escuchar que en cuanto Menotti se dio cuenta de esto a través de los periódicos se sintió peor, pues el hecho era increíble y que era mejor destinar ese dinero a otras cosas.

“No lo puedo creer, cuando vi eso en el diario de hoy me empece a sentir mucho peor, me dolía la garganta. Me dieron ganas de agarrar un revolver y matarlos. ¿Por qué no les dan la plata a las divisiones inferiores? No se puede creer”, sentenció César.

#Sub20 Bajo una intensa lluvia, los juveniles entrenaron en el predio de la AFA. Por la tarde, completarán el segundo turno del día https://t.co/Xw7ul6vbPM pic.twitter.com/q00YPzWz2n — Selección Argentina (@Argentina) 19 de julio de 2018