Menotti asegura que no hay punto de comparación entre Messi y CR7.

El Campeón del Mundo en la Copa del Mundo de Argentina 1978, César Luis Menotti, aseguró que para el futbol actual no son buenas las comparaciones entre su compatriota Lionel Messi y el lusitano Cristiano Ronaldo.

"Son comparaciones que no me gustan, no son buenas para el fútbol. Disfrutemos de ellos y ya está, porque son distintos, únicos", afirmó Menotti en una entrevista publicada este martes por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

De igual manera el experimentado entrenador pampero resaltó las cualidades de cada uno de los futbolistas, pero sí le dio un plus al juego completo que tiene el rosarino Lionel Messi.

"Cristiano es enorme en el área de penalti, Messi es más completo en las demás zonas del campo. Está claro que para mí siempre ganará Leo porque es argentino, pero Cristiano es increíble", prosiguió.

En la actualidad César Luis Menotti se encuentra trabajando como Director de Selecciones Nacionales de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

"Me interesa que, para alcanzar el objetivo, un equipo siempre sea protagonista del espectáculo, me gustan quienes tienen compromiso con el arte. El fútbol es un arte”.

De igual manera habló de sus compatriotas de la Juventus, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala.

“Lo mejor que podía pasarle a Higuaín y Dybala es tener a este entrenador. Para ellos es una bendición. Sarri recuperará definitivamente a Higuaín, es un jugador 'top', un gran goleador. Dicen que no tiene personalidad, pero es todo lo contrario. Siempre acepta los desafíos incluso si le critican. Dybala tiene un talento excelente, pero todavía es un chico. A estos niveles cada partido es una batalla contra ti mismo. Nunca puedes relajarte", prosiguió.

