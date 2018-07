Memo Ochoa sueña que sus grandes actuaciones en Rusia lo lleven a un grande de Europa.

El guardameta mexicano Memo Ochoa tuvo una gran actuación en el arco de la Selección Mexicana, que si el combinado azteca solamente recibió seis anotaciones fue en gran parte por el canterano americanista; sus grandes atajadas en Rusia 2018 espera lo lleven a un grande de Europa.

A pesar de la dolorosa eliminación en Octavos de Final en contra de Brasil, el futbolista mexicano sueña con poder llegar a un equipo grande de Europa tras su gran participación en el arco de la Selección Mexicana.

De igual manera en la Copa del Mundo pasada de Brasil 2014 fue uno de los mejores porteros, pero a pesar de eso no pudo llegar a un equipo de los grandes. Pero ahora puede cambiar la situación postmundialista tras poder conseguir su pasaporte comunitario.

“Por supuesto siempre la tirada es llegar a los mejores equipos del mundo, la ilusión siempre está ahí, y de momento descansar, que es importante para preparar lo que viene”, expresó. “No quiero hablar nada por el momento, quiero estar tranquilo, relajado, vaciar la cabeza y llegar con energía a donde tenga que llegar”.

El guardameta terminó la Fase de Grupos como el que más atajadas realizó y en el partido contra Brasil fue una muralla que impidió que la Canarinha marcara más de los dos goles que para él fueron inevitables.

“En lo personal (estoy) tranquilo por la forma en cómo me salieron las cosas, por otro lado no puedo estar contento porque lo más importante es el grupo, no el esfuerzo individual”, expresó.

“Es triste porque la ilusión era llegar más lejos de lo que se había logrado, pero me voy con la cabeza en alto porque dejé todo en la cancha por defender mi país a muerte”.