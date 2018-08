Memo Ochoa no irá al Nápoles por no ser ciudadano de la Unión Europea

En los últimos días trascendió que en cualquier momento se podría anunciar el traspaso de Guillermo Ochoa al Nápoles, sin embargo, este hecho ha sido descartado ya que el Presidente de dicho equipo que no ficharán al mexicano por no ser miembro de la Unión Europea.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Nápoles, le puso fin a las especulaciones que apuntan a que el arquero mexicano llegará al equipo, confesando que sí tenían interés en él, pero no se dará la contratación ya que no es ciudadano de la Unión Europea.

De acuerdo a Récord, el Presidente del Nápoles declaró en un entrevista emitida por “Radio Kiss Kiss”, que ya no se intentará conseguir que Guillermo Ochoa sea parte del equipo.

"Seguimos a Ospina, Ochoa y Mignolet, que es un gran arquero. A Tatarusanu también: eran los 4 nombres en la lista. A Ochoa, sin embargo, ya no lo considero más porque no es ciudadano de la Unión Europea y Malagò (Presidente del Comité Olímpico Italiano) no tiene intención de cambiar el futbol italiano", confesó Aurelio De Laurentiis.

Guillermo Ochoa no será fichado por el Nápoles

Con esta declaración se confirma que el arquero mexicano no llegará a las filas del Nápoles, poniéndole fin a los rumores que aseguran llegaría al equipo, por lo que su futuro todavía no se define.

A su vez, el Presidente del Nápoles confesó que se encuentran en pláticas con la Directiva del Arsenal, para fichar al guardameta colombiano, David Ospina, quien a diferencia de Ochoa, sí cuenta con el pasaporte que requiere la institución.