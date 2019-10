Memo Ochoa hace FUERTES DECLARACIONES sobre los mexicanos en Europa.

En una entrevista exclusiva para la revista GQ México, el cancerbero del conjunto del América, Memo Ochoa, reveló fuertes declaraciones de cómo ven al futbolista mexicano en Europa y que no es como muchos futbolistas locales piensa que en el Viejo Continente están atentos a lo que sucede en el futbol mexicano.

“No todo sale como lo planeas ni todo es de colores. Tienes que aprender a llevar tu crecimiento y madurez. En México, se vive en una esfera donde creemos que Europa y el mundo nos ven y no nos ven. Los mexicanos en Europa, por nivel futbolístico, estamos lejos de que se nos dé el valor que se les da a otros países. Así que yo aprendí a aguantar, por la mala”, afirmó el guardameta del equipo de Coapa.

De igual manera el portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa Magaña de 34 años de edad, contó lo relacionado a lo que fue su llegada al equipo del Ajaccio y la diferencia de vivir en la Ciudad de México.

“Pasé de la CDMX a una ciudad de 70 mil habitantes y, en lo personal, me ayudó bastante. Me hacía falta salir del ruido, del agobio de la urbe y del día a día de estar en un club como América. Empecé de nuevo a reflexionar acerca de mi relación con el futbol, con la prensa y los espectadores. En pocas palabras, me relajé como ser humano a mis 26 años y era muy necesario”.

Ochoa maudró en Europa

Ochoa hizo referencia fuerte en el cambio radical que significó dejar la popularidad de jugar en el América y el agobio de la gran ciudad por un equipo modesto de Francia.

“Mi recorrido diario era el paseo marítimo y las costas de Ajaccio, con una calma y tranquilidad que no sabía disfrutar. En 10 minutos, cruzabas toda la ciudad y, además, los campos de entrenamiento están encima de una montaña desde la que observas toda la bahía, y el estadio tiene una parte sin grada para respetar la vista al mar. Fue un cambio radical de estilo de vida”.

Ochoa dejó ver que cuando tenía la oportunidad de ir a un equipo de los grandes de Europa, el Standar de Bélgica truncó su pase por la escuadra italiana del Napoli.

“Hubo un acercamiento real, después del Mundial de 2018. El presidente del club nos habló y dijo que Ancelotti estaba de acuerdo. Al final, esa decisión no estuvo en mis manos, ya que yo tenía contrato con el Standard y no me dejaron salir. No quedó en mí ni en mi capacidad. Standard no me dejó tomar esa opción y Napoli fichó al portero colombiano David Ospina de último momento”.

