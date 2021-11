Memo Ochoa envía mensaje a todos los mexicanos tras dolorosa derrota ante EU

Memo Ochoa no ocultó su frustración tras la derrota 2-0 ante Estados Unidos en Ohio, que complicó la situación de la Selección Mexicana en las clasificaciones de Qatar 2022 y exhibió la superioridad del eterno rival en lo deportivo.

A dos días de la catástrofe, el portero americanista difundió un mensaje en sus redes sociales en el que reconoce la molestia de la afición y empatiza con esta, prometiendo la reivindicación del esfuerzo mundialista.

“Lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado el otro día y entendemos la molestia, que no difiere de nuestros sentimientos”, comienza el texto de Ochoa en Instagram. Y continúa: “Nadie dijo que sería sencillo, pero esto aún no termina y tampoco es el momento de bajar los brazos, que apenas va la mitad de la eliminatoria. A seguir trabajando y pensar en el siguiente rival, que el objetivo está claro y Qatar nuestro destino final. ¡GRACIAS a la gente que siempre apoya y cree en su selección en los días buenos y días malos! ¡Siempre hacia adelante!”.

La respuesta de Pulisic a Memo Ochoa

El 'Hombre en el espejo' de Pulisic fue una contundente respuesta a Memo Ochoa.

La derrota de la semana pasada fue aún más dolorosa para el capitán del ‘Tri’ después de que el goleador Christian Pulisic, el mejor futbolista que Estados Unidos ha dado, se burlara de una frase que había dicho previo al partido en Cincinnati.

“México es el espejo en el que Estados Unidos se quiere ver”, dijo ‘Paco Memo’, una frase que obtuvo respuesta de Pulisic después de su anotación al minuto 74, cuando se levantó la playera de la selección de Estados Unidos y mostró el mensaje: “El hombre en el espejo”.

Calendario de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana llegará a la parte más difícil de la eliminatoria con una dolorosa derrota encima.

Los próximos partidos de la Selección Mexicana en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 son:

Canadá vs México: 16 de noviembre a las 20:05 horas.

México vs Chile (amistoso): 08 de diciembre a las 20:00 horas.

Jamaica vs México: 27 de enero en horario por definir.

México vs Costa Rica: 30 de enero en horario por definirse.

Mientras llega la hora de volver a apoyar a Memo Ochoa y compañía, aquí te compartimos qué necesita la Selección Mexicana para llegar a Qatar 2022. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.