Memo Ochoa ‘SE BURLA’ de Luisito Comunica (Video).

El cancerbero mexicano Memo Ochoa se ha convertido en tendencia en las últimas horas por un comentario que hizo en un streaming en una de las plataformas más famosas que existen hoy en día, en donde lanzó una ‘critica’ en contra de Luisito Comunica.

Y es que Memo Ochoa de 35 años de edad recientemente abrió su canal en ‘Twich’, en donde se la ha podido ver en ocasiones diferentes videojuegos y haciendo algunas colaboraciones. Sin embargo el día de ayer el arquero de las Águilas del América contó una anécdota muy curiosa en la que se llevó entre las patas a Luisito Comunica.

Contó el cancerbero de la Selección Mexicana que desde su retorno a nuestro país ha recibido varios comentarios sobre su parecido a Luisito Comunica, esto por el rizado similar en la cabellera.

Mientras Memo ochoa se encontraba jugando dijo que no tenía idea de quién era el afamado youtuber Luisito Comunica cuando estaba en el Viejo Continente, cuando se enteró de quién era, en tono de broma desató algunos comentarios en son de burla por la apariencia de la estrella de YouTube; lo que en ese momento desató con las risas de quienes estaban conectados con el portero Americanista.

“Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera todo el mundo me decía 'Luisito Comunica' y yo diciendo '¿y este wey quién es?'. Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo”.