Memo Ocha preocupa a fans de la Selección Mexicana ¿pone en riesgo Qatar 2022?

Desde hace tiempo se habla de una posible adicción que mantiene a Memo Ochoa desconcentrado, algo que definitivamente alerta a fans, quienes han puesto gran parte de sus esperanzas en el futbolista que forma parte de la Selección Mexicana que luchará por llegar a Qatar 2022, ¿sabes cuál es?

En La Verdad Noticias te revelamos qué el jugador de rulos se ha hecho gran fama como guardameta y es una de las estrellas innegables del Club América.

Anteriormente te contamos que Memo fue clave en el América vs Tigres; sin embargo, ahora te diremos cuál es la preocupación que tienen sus seguidores “alertados”, ¿tiene un pasatiempo peligroso?

¿Qué adicción tiene Memo Ochoa?

Aunque no es algo oficial, la afición futbolística de México, teme que el reciente y constante gusto del futbolista por los videojuegos pueda desconcentrar al mexicano que está de cara a la próxima Copa del Mundo, ya que, se la pasa publicando en su cuenta de Instagram imágenes sobre cómo pasa su tiempo libre jugando videojuegos, especialmente cuando se habla de la consola de Xbox.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el jugador de fútbol causa preocupación, y aunque, la directiva no ha dado algún comunicado oficial sobre el tema, no se descarta que lo tengan vigilado para que pase demasiado tiempo frente a la pantalla, y es que hace tan solo una semana presumió el Xbox Game Pass Ultimate.

¿Cuánto cuesta Ochoa?

El valor del portero mexicano es aproximadamente de 1.8 millones de euros, un precio que casi se duplicó, pues, llegó al club América en el año 2019 desde el Standard Lieja de Bélgica por 1 millón de euros.

