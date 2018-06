Memes del video íntimo de "Zague".

El ex futbolista de la Selección Mexicana, Luis Roberto Alves “Zague” se hizo tendencia en Twitter, luego de filtrarse un video íntimo en el que aparece semidesnudo frente al espejo y las redes sociales no se hicieron esperar al comenzar a lanzar los memes del video de “Zague”.

Te compartimos algunos de los mejores memes del video íntimo de "Zague" luego de que se filtrara un video en el que aparece semidesnudo.

Cuando ves el vídeo de Zague pic.twitter.com/eTCq4T5I87 — Britney 2007 �� (@AlexaDelRiu) 12 de junio de 2018

Fue a través de Twitter que se filtró el video íntimo de “Zague”, que no tardó en hacerse viral mediante la red social; en el que el ex futbolista de la Selección Mexicana y máximo anotador del América aparece grabándose frente al espejo y en el que sale semidesnudo. Por lo ocurrido en Twitter, los memes no se hicieron esperar y aquí tenemos algunos de los mejor memes que hay del video íntimo de "Zague".

Me mandaron el video de zague al buasap... pic.twitter.com/9W49YqydH0 — Stephanie Salas (@DraBirongas) 12 de junio de 2018

Luis Roberto Alves Zague "El negro de Twitter" pic.twitter.com/SPjLkDrGh0 — Mamonson® (@Soy_pipiripau_) 12 de junio de 2018

Los mejores memes del video íntimo de "Zague"

Los comentarios y reacciones no se hicieron esperar en relación a lo que lo ocurrió al ahora comentarista de deportes de TV Azteca. Ahora el ex futbolista “Zague” se ha vuelto viral en redes sociales no solamente por el video íntimo que se filtró, sino que también por los memes del video íntimo de Zague que han sido compartidos por los diferentes usuarios de Twitter.

“La verdad es que Zague me mando el video para celebrar mi cumpleaños, de cuates” pic.twitter.com/NMC4bIoh04 — Sevy 40 (@memiiilloo) 12 de junio de 2018

En el video, aparece el ex delantero Luis Roberto Alves “Zague” frente a un espejo, con un celular en la mano y grabando en donde esta con la parte delantera de su pantalón abajo. Tras lo ocurrido las redes sociales se han encargo de generar los correspondientes memes del video íntimo de "Zague", quien ahora se encuentra en Rusia para comentar los partidos de la Selección Mexicana en Azteca Deportes.