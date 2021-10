Lionel Messi se ha convertido en uno de los jugadores más populares del mundo y en más de una ocasión se ha convertido en uno de los protagonistas de los memes más graciosos de las redes sociales, pues debido a su fama, cada meme de Messi es más gracioso que el anterior.

Ya sea por sus actividades dentro o fuera de la cancha o sus ‘clones’ alrededor del mundo, los memes de ‘la pulga’ se hacen virales en cuestión de minutos cuando surge alguna situación relacionada con el famoso futbolista argentino.

Ahora te mostraremos en La Verdad Noticias los mejores memes en los que ha estado involucrado el futbolista tras sus últimos cambios, como su llegada al equipo Paris Saint Germain, un suceso que tuvo un impacto mundial y se vieron involucrados muchos aspectos tanto dentro como fuera del mundo del fútbol.

Meme de Messi buscando trabajo

Messi buscando trabajo es uno de los memes más graciosos que hay

Tras la salida de Messi del Barcelona, muchos creyeron que se quedaría sin trabajo debido a que su llegada al PSG se mantuvo lo más secreta posible, y aunque hubo pistas de que ese sería su nuevo equipo, no se confirmó hasta que él mismo lo reveló.

Cabe mencionar que estos memes se volvieron tan graciosos como los que surgieron tras la derrota del PSG ante Rennes pues por la humillación muchos dijeron que Messi podría regresar a buscar trabajo y esto por supuesto trajo consigo cientos de memes.

Meme de Messi en Copa América

Este ha sido uno de los momentos más humillantes del futbolista

En el año 2019, la selección nacional de Argentina cayó derrotada ante Colombia con un marcador de 2 a 0, siendo la pulga quien se volvió el protagonista de los memes, pues muchos lo tacharon de pecho frío e inutil pues su actividad impresionante en Europa estuvo ausente durante este partido de la Copa América.

Cabe mencionar que Messi superó ese trago amargo muy pronto, pues viajó a Miami para disfrutar sus vacaciones después de haber ganado el torneo de este año, dejando en claro por qué es considerado como el mejor jugador del mundo, algo que sorprendió a muchos tras el gran cambio que tuvo.

Meme de Messi sorprendido

¿Cuál es tu meme de Messi favorito?

Las expresiones de Messi son de las más explícitas, por esta razón los memes de su rostro sorprendido aparecen constantemente especialmente sobre su fallido retiro del Barcelona. pues no ha tenido exactamente una buena racha en el PSG ya que ha sufrido derrotas y lesiones.

A pesar de esto no hay meme de Messi que no le resulte gracioso, tanto a los detractores como a los fans del futbolista, lo que confirma que la popularidad de la pulga no sólo se genera en la cancha, sino también a través de redes sociales.

