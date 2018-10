Médico de Maradona afirma que Diego necesita una operación urgente.|

El médico Germán Ochoa quien es de cabecera de Diego Armando Maradona, afirma que el entrenador de Dorados de Sinaloa necesita una operación de manera urgente; esto debido por la artrosis severa en ambas rodillas.

"Maradona tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse. Sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas".

El doctor de Diego Armando Maradona dijo que es joven, pero que sus rodillas deben ser operadas.

"A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven. Pero sus rodillas no tienen otra solución", mencionó Ochoa en entrevista para el sitio web Total Pasión.

De igual manera el médico de Diego Armando Maradona aseguró que en caso de no ser operado lo más pronto posible, puede avanzar gravemente la artrosis que le afecta al entrenador de Dorados de Sinaloa.

"La artrosis no tiene solución, hay una destrucción progresiva y total de los cartílagos, y por el contrario, si no se soluciona, se agrava porque avanza. No se detiene. Por eso hay que recurrir a las prótesis", puntualizó.