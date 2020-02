Medallista rusa explota contra la serie de Netflix Spinning Out

La patinadora rusa Yevguénia Medvédeva ha realizado duras críticas en contra de los creadores de la mini serie de Netflix “Spinning Out”, la cual aborda el mundo del patinaje artístico sobre hielo, sin embargo, la medallista olímpica aseguró que la producción muestra a los atletas con un serio problema de alcoholismo.

La patinadora alzo la voz

Medvédeva estalló contra los productores

En una transmisión en vivo en en su cuenta de Instagram, la dos veces medallista de plata olímpica, confesó que después del estreno de la serie muchos empezaron a preguntarle si los patinadores de verdad toman mucho alcohol y si ella misma también suele pasarse de copas.

La patinadora fue tajante

"Cuando te preparas para las competiciones de alto nivel, cuentas cada caloría, calculas con esmero cada trocito para meter dentro de ti algo saludable que te ayude a patinar con mayor facilidad, mejorar tu resultado. En general, eso es todo en lo que piensan los patinadores y otros deportistas", señaló Medvédeva. "Ni se nos ocurre hacer algo destructivo", agregó.

Medallista rusa explota contra la serie de Netflix Spinning Out

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Medvédeva detalló que, si bien quería remarcar que los patinadores no son alcohólicos y este aspecto de 'Spinning Out' no le gustó en absoluto, en general la serie le dejó "emociones positivas". "Tiene algo que es verdad, y algo que no. Nadie va rumbo a los Juegos Olímpicos solo con un triple toe loop, aunque sea maravilloso", dijo.

Spinning out

Te puede interesar Kimia Alizadeh, única medallista olímpica de Irán abandona su país

"La protagonista de la serie iba al bar casi cada noche y tomaba mucho alcohol. Es incorrecto y no es verdad. Los patinadores no se lo permiten. No creo que alguien del deporte de alto rendimiento se permita relajarse tanto", indicó la deportista rusa, dijo sentirse "ofendida hasta cierto grado" por el hecho de que los cineastas muestran "esta 'realidad' en grandes proyectos".

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana