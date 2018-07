"Me vale madre", Tuca Ferretti; al ser cuestionado sobre la felicidad de Gignac por el campeonato de Francia

El Director Técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, se encontraba de buen humor y platicó del Mundial Rusia 2018 en la rueda de prensa llevada a cabo en el Estadio Universitario, donde declaró que no le importa si André-Pierre Gignac se encuentra feliz por el campeonato que conquistó Francia.

“Me vale madre”, fue lo que respondió el técnico felino al ser interrogado si Dédé está feliz por el título de su selección.

Tuca manifestó su desagrado sobre la Copa del Mundo que se disputó en zona rusa, pues la Selección Mexicana y de Brasil quedaron fuera en Octavos y Cuartos de Final, respectivamente.

“A mí no, no me gustó. México salió eliminado, Brasil salió eliminado, pues ya qué, ¿cómo me va gustar?”, puntualizó.