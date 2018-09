"Me parece interesante jugar un partido de LaLiga en Miami", Pau Gasol

Pau Gasol dejó claro que mantiene una visión del deporte global y moderna. El deportista de los San Antonio Spurs se encontraría a favor de que LaLiga Santander llevará a cabo una jornada distanciada de España, como es el caso del hipotético Girona-Barcelona en Miami.

"Un partido en tierras americanas me parece interesante. La NBA lleva temporadas fuera del territorio americano y no he escuchado ningún tipo de controversia ni problema. Es una estrategia de la liga", ha asegurado en la presentación de su libro en Barcelona, 'Bajo el aro'.

De acuerdo a sus explicaciones, el fútbol en Estados Unidos cada vez cuenta con más mercado y para él significa una apuesta coherente.

"Es un deporte que está creciendo muy rápido y tiene bastante sentido. No lo vería mal en cuanto a crecimiento. Rompe la tradición, pero es un mundo global e internacional", analizó.

Analizar los beneficios

Gasol ha declarado, que en su opinión, están obligados a estudiar esta alternativa desde un punto de vista amplio.

"No sé si se desvirtúa la competición, pero hay que mirar un poco más allá de un partido puntual. Si hay que montar chárters para que la gente vaya pues adelante, porque es positivo y es un beneficio a largo plazo".

Al final fue interrogado por la probabilidad de que el himno español empiece a sonar antes del supuesto Girona-Barcelona en Miami.

"Creará más controversia aquí que allí. Que suena el himno se ve de una forma normal y natural", sentenció.