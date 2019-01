"Me mintió, me vio la cara de pendejo" Fernando Schwarts arremete contra Salcido

"Me mintió, me vio la cara de pendejo" Fernándo Schwarts arremete contra Salcido

Tan solo unos minutos después de que la cuenta oficial de Tiburones anunciara la llegada de Carlos Salcido, Fernándo Schwarts arremetió en contra del jugador asegurando que tenía programada una cita con el ex Capitán de Chivas en Guadalajara y lo dejó "plantado".

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde Schwarts hizo pública la situación y explicó su molestia en contra de Salcido:

"Está chamba es cabrona. Hoy tenía cita con Carlos Salcido en Guadalajara. Viajé. Me dijo no puedo hablar. Estoy negociando. Aguanta. se sube al avión y Tiburones lo anuncia. Me vio la CARA DE PENDEJO y aquí la pongo. Reconozco ME CHINGÓ"