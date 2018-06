“Me duele lo que le hicieron a Sampaoli”, Caruso Lombardi

La Selección de Argentina y Ricardo Caruso Lombardi nuevamente suman un nuevo round en esta infinita pelea. El mediático estratega repitió la crítica a Lionel Messi -a pesar de ser el autor de uno de los goles frente a Nigeria- y los históricos.

El ex técnico de Racing y San Lorenzo, en los últimos días, fue protagonista por un video que se hizo viral en el que aseguraba que Cristian Pavón le pegó a Javier Mascherano y que el cuadro albiceleste quiere echar fuera a Jorge Sampaoli para que Jorge Burruchaga, actual manager del elenco nacional, sea el nuevo entrenador. Ante esto, el jugador del Hebei Fortune le respondió al catalogarlo de "nefasto".

"Messi con Croacia no corrió. Le quiso demostrar el descontento al técnico".

Puntualizó Caruso Lombardi, comenzando un nuevo embate contra el capitán de Argentina. Y después, añadió:

"A los técnicos lo llevan los encargados de la Selección, pero siempre con el aval de Messi y del papá de Messi".

Sin embargo, en un tiempo se vio en contra de la elección de Jorge Sampaoli, el estratega respaldó en este momento a su colega y explotó contra los futbolistas y el famoso "doble comando" que emergió luego de la derrota con Croacia.

"Chiqui Tapia le da el ok a los jugadores. Si se enoja Sampaoli y se va, ¿pasa algo? Si se enoja Messi y se va, ¿pasa algo? Pfff… explota la Selección. Tiene que elegir para el lado que más le conviene", señaló.

Haciendo hincapié en este tema, Caruso Lombardi no tuvo duda en apoyar a Sampaoli y lanzar críticas sobre el accionar de los futbolistas:

"Lo que le hicieron los jugadores es insólito, nunca visto. A mi me duele mucho lo que le han hecho como persona. Dañar a una persona de la manera en que lo dañaron, tenerlo tirado…".

"Esto va a seguir todo igual. Sampaoli se queda por si sale campeón del mundo. Si no, ya se hubiera ido. Te tocan la dignidad, la bronca que debés tener encima es terrible. ¿Sabés qué feo lo que está viviendo? No me lo quiero ni imaginar", expresó.

En diálogo con TN, de igual forma recalcó el cambio de actitud en el último partido:

"¿Vos creés que corrieron igual contra Croacia que como corrieron ayer? ¿Vos viste en algún partido tirarse al piso a Banega, a Higuaín, a Messi, a Mascherano? Hicieron el doble de esfuerzo para demostrar que ellos sin el técnico se manejan igual".

"Francia no es pecho frío. ¿Qué es ser pecho frío? ¿Y si te la agarra Griezmann y te rompe el arco? ¡Mirá a los pecho fríos! No es así… Yo los veo rápidos, para mí van a jugar con 4-4-2, con un volante de marca y un delantero menos. Porque a Argentina le tienen miedo. ¿Vos pensás que el técnico de Francia está tranquilo, eh? Y con los jugadores enojados. Lo mejor que pudimos haber hecho fue hacerlos enojar", finalizó Caruso Lombardi.