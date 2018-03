Me arrepiento de haber venido a México: Salom

Agencias / La Verdad Noticias. Tras el fuerte temblor que se sintió el pasado martes, Carlos Salom, delantero de Puebla, puso en duda su continuidad en la Liga MX, pero cumplirá el contrato con el equipo por ahora.

“Yo siempre quise venir a jugar a México y no se me daba. Forcé todo para poder venir y vine obligadamente, ahora pasó todo esto (el sismo). Me arrepiento de haber venido; voy a cumplir el contrato y ya después veremos, pero no sé si voy a seguir otro año acá”.

"Estábamos terminando de entrenar y ya íbamos de salida cuando empezó el terremoto. Tuvimos que evacuar el estadio y quedarnos en el estacionamiento hasta que pasara; la ciudad era un caos por todos lados y andaban enloquecidos por todas las calles”, finalizó.

¡Qué se retire!, piden en redes sociales

Te puede interesar

El atacante poblano explicó cómo vivió el movimiento telúrico y detalló la situación que se vivía en la capital del estado de Puebla durante ese tiempo.Luego de queCarlos Salom, futbolista nacido en Argentina y naturalizado en Palestina, dijera que se arrepiente de haber venido a México luego del terremoto del día martes 19, los aficionados al futbol reaccionaron en Twitter pidiéndole que si no está a gusto se vaya. https://twitter.com/ELGRANAME1/status/911018870550515713 https://twitter.com/afuertesm/status/911019887996362752 https://twitter.com/Enfranjado96/status/911008182566256640 El futbolista de 30 años ha jugado en Argentina, España, Perú y en los últimos años en Chile. Los mensajes en Twitter son de enojo hacía él y piden que se vaya a otro lado si no está conforme en México. Carlos llegó para el Apertura 2017 al Puebla y ha disputado cuatro partidos para un total de 197 minutos y no ha marcado un gol.