McGregor se encuentra listo para su próxima pelea

Una gran noticia impactará a todos los amantes de la UFC, ya que el ex campeón Conor McGregor tendrá su regreso en la UFC 246. Cabe mencionar que el astro irlandés se enfrentará a Donald Cerrone en un combate de peso welter el próximo 16 de enero del 2020 en el T-Mobile Arena.

Aunque la pelea un no comienza, los fanáticos ya están especulando con quien McGregor podría enfrentarse en otra pelea más, pues según el luchador tiene programada para este siguiente año dos combates más, sumando el de Masdival.

Jorge Masdival y McGregor pelea que se tendrá en enero

Mientras que la máxima autoridad de la UFC, Dana White, mencionó que McGregor tendrá su revancha con Khabib Nurmagomedov, siempre cuando venza a Cerrone y Nurmagomedov retenga su cinturón frente Tony Ferguson en Abril, algo que también ya ha puesto a todos a la expectativa, pues el irlandés necesitar tener todo a su favor para seguir en la elite de las artes marciales mixtas.

También mencionó que si la pelea con Nurmagomedov no se concreta, el irlandés tiene la inquietud de medirse frente el campeón BMF, el cubano Jorge Masvidal en peso welter, hecho que se ha confirmado como petición por parte del luchador europeo.

Uno de los retadores sería el cubano Jorge Masdival

“Conor también tiene esta idea, que si las cosas no salen bien, tendrá otra pelea de 170 libras, y está considerando una pelea con Masvidal”, dijo White.

Así mismo White declaró que Masvidal era muy grande para McGregor, pero Conor no se da por vencido y quiere tenerlo de retador.

“Creo que todos saben lo que pienso al respecto”, dijo White. “Creo que es una mala idea. Pero Conor se enoja cuando digo que es una mala idea. Es como “¿crees que no puedo vencer a Masvidal?” Ya sabes, todo eso. No digo que no puedas vencer a Masvidal, cualquiera puede vencer a cualquiera en un día determinado, pero ¿por qué? ¿Por qué ir después de esa pelea cuando podrías esperar… Pero esta es la razón por la que Conor McGregor es tan intrigante y por qué tantos fanáticos adoran verlo pelear”.