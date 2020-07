Mbappe no jugaría contra Atalanta en la Champions League; sería un 'milagro'

Thomas Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain, ha dicho que se necesitará un "milagro" para que Kylian Mbappé esté a tiempo para enfrentar a Atalanta en la Champions League. El atacante de 21 años fue descartado esta semana durante unas tres semanas después de sufrir una lesión en el tobillo en la Copa de Francia.

La campaña de la Champions League para el PSG se reanudará el 12 de agosto cuando se enfrente al equipo de la Serie A (Atalanta) en los cuartos de final de la competencia, y Tuchel no espera que la estrella de Francia esté disponible para la selección. "Esto tendrá una influencia importante para nosotros, pero espero que se encuentre la solución", dijo Tuchel a los periodistas antes de la final del viernes de la Copa de la Liga contra Lyon.

"Todavía esperamos (que pueda jugar contra Atalanta), pero las posibilidades serán muy, muy pequeñas. Cada día cuenta para lograr un milagro, pero mañana tendremos que adaptarnos sin Kylian Mbappé". El equipo de Tuchel convocará a Mauro Icardi para alinearse junto a Neymar para los partidos contra Lyon y Atalanta. Tuchel confía en que el delantero argentino, que ha marcado 20 goles en todas las competiciones desde que se unió al equipo.

"Fue muy fuerte en los primeros amistosos, siempre es muy fuerte con Neymar, Kylian y Angel Di Maria. Le gusta jugar con los tres", dijo Tuchel. "Coincide con las características del París Saint-Germain. No es necesario que no toque la pelota demasiadas veces. Puede esperar. Tiene mucha paciencia”.

Mauro Icardi será el sustituto de Kylian Mbappé

“Depende de todos mejorar, no solo de él (Icardi). Mejorará y si puede jugar mejor, trabaja mucho a la defensiva, es disciplinado, es importante para nosotros. "Si no jugamos lo suficiente para él, podemos decir que no está en buena forma, pero no es así. Sigue siendo el mismo jugador que cuando llegó” mencionó Tuchel sobre el Argentino.

Sin embargo, el entrenador alemán no tratará la final del viernes como un calentamiento para el choque de la Champions League, ya que sus oponentes italianos tienen un estilo de juego completamente diferente. "No es posible prepararse tácticamente para Atalanta en un partido contra el Lyon", agregó. “Esto nos preparará desde este punto de vista si conseguimos un buen resultado mañana".