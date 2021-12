Mbappé es elegido mejor jugador del año por encima de Messi y Cristiano Ronaldo

Mbappé supera a Messi y gana premio como el mejor jugador del año

El futbolista francés Mbappé fue reconocido como el mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards, superando con ello a grandes nombres como el de Messi y Cristiano Ronaldo.

La ceremonia premia a a los mejores futbolistas del planeta y se llevó a cabo este lunes 27 de diciembre en el Hotel Armani de Dubái.

Pese a que Messi ganó este año el balón de oro, esta ocasión no fue reconocido por el Globe Soccer Awards, quienes se inclinaron por el francés.

Kylian fue el elegido como el mejor del planeta por encima de Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, según los Globe Soccer Awards.

Esta premiación se distingue por la particularidad de que los aficionados tienen protagonismo en la decisión final, ya que ellos eligen con cierto porcentaje al ganador.

Es por eso que la decisión del ganador no coincide siempre con los resultados del "The Best" o el Balón de Oro, que este año se lo llevó el argentino Leo Messi.

Cristiano Ronaldo es reconocido como “goleador de todos los tiempos”

Otras de las categorías que este año se reconocieron fue la de “Mejor goleador de toda la historia”, la cual ganó el portugués Cristiano Ronaldo.

CR7 ya cosecha más de 700 tantos como profesional y a los 36 años aún no piensa en el retiro, por lo que se espera que esta cifra siga creciendo.

En el caso de Mbappé, si bien sus lesiones no lo dejaron lucir al mismo nivel de años anteriores, los fanáticos aún reconocen su habiliad con el esférico.

