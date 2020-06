Mazatlán FC SUFRIRÁ, asegura Julio César Chávez.

La presente semana se ha vivido con gran intensidad para el conjunto del Mazatlán FC, presentando colores, escudo, dando la bienvenida a Juan Francisco Palencia como entrenador e incluso enganchandose en redes sociales con afición, Alejandro Vela y con Jaguares de Chiapas; pero ahora la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, aseguró que el cuadro mazatleco sufrirá en su estancia en el máximo circuito del balompié mexicano.

En una entrevista que Julio César Chávez tuvo para ESTO, reveló que el conjunto del Mazatlán FC sufrirá en una tierra netamente beisbolera y de boxeo; poniendo en duda que las masas se puedan aglomerar en el nuevo estadio de la Liga MX.

“En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el béisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo".