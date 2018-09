Mayweather Jr. y McGregor cerca de concretar multimillonaria revancha

Al parecer la revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor se encuentra cerca de llevarse a cabo, algunos detalles por concretarse faltarían por acordar para realizar la multimillonaria revancha.

Fue el pasado 27 de agosto de 2017 cuando se enfrentaron Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor en Las Vegas, llevándose la pelea por nocaut técnico en el round 10 el pugilista Mayweather, llevándose una bolsa de 100 millones de dólares.

Se cree que de concretarse las negociaciones para la pelea entre Mayweather Jr. y McGregor se estaría llevando a cabo en el mes de mayo de 2019.

"Están hablando sobre los detalles de la pelea. No estoy seguro pero me están dando algunos detalles; parece que me hijo quiere pelear de nuevo". Explico el padre de Mayweather.