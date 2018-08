Mayer no se guardó nada y arremetió contra la organización del US Open

La ola de calor que golpea el norte de Nueva York provocó peligro a la salud de los tenistas más brillantes del mundo que se encuentran entusiasmados por seguir avanzando en la actual edición del US Open, el último Grand Slam de la campaña. Uno de ellos es el argentino Leonardo Mayer, quien no guardó todo su coraje después de retirarse en el enfrentamiento contra el serbio Laslo Djere.

Criticó fuertemente a la organización del evento

"No hay que jugar más a cinco sets. Eso quedó viejo para mí. Hasta que no se muera alguien no van a parar. Es imposible. Los partidos se ponen feos. Para mí, la única manera es acortar un poco, porque al calor no lo manejamos. Ya pasó en la Copa Davis", exclamó el "Yacaré" en rueda de prensa.

"Lo que me pasó fue un golpe de calor. No aguanté", admitió a raíz del juego ante el europeo que debió abandonar cuando llevaba dos horas y 27 minutos en el terreno de juego con un marcador de 4-6, 4-6, 6-4, 1-2.

"He jugado otras veces con mucho calor, he aguantado bien y esta vez no se podía. Intenté y no podía. No me daba el cuerpo. Tampoco me iba a morir dentro de la cancha, no da para eso, estamos grandes", aclaró.

Cabe mencionar que no fue sólo él quien que se quejó de la situación. En las fechas recientes aparecieron varios atletas que declararon sus problemas por las temperaturas que alcanzaron los 38° y, combinadas con la humedad, se convirtieron en más de 40° de sensación térmica.

"Cuando hay 42° a ver si a la gente le gusta salir de la casa o estar fuera de un aire acondicionado. Es para críticar. Hubo muchos retiros y no se puede jugar de esta manera. No entiendo bien a la ATP y la ITF. Lo único que hacen es perjudicar el juego. Es muy peligroso para nosotros y la gente que está mirando", comentó Diego Schwartzman luego de imponerse a Federico Delbonis en el partido de argentinos.