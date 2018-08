Máximo afirma que debió llegar hace siete años a la AAA.

Máximo llegó a principios de este año a la empresa de Lucha Libre AAA, al paso del tiempo el gladiador afirma que este momento debió ocurrir hace siete años.

Máximo afirma que debió llegar hace siete años a la AAA.

El 26 de enero del 2018, Psycho Clown presumió la llegada de Máximo, su hermano y La Máscara, primo del Totalmente Payaso, a la AAA durante Guerra de Titanes. Sin embargo, la historia de la Fresa Salvaje con la tres veces estelar pudo comenzar hace aproximadamente siete años.

En una exclusiva con el portal Mediotiempo el gladiador Máximo hizo referencia a la espera para poder dejar el CMLL y llegar a la AAA.

Máximo afirma que debió llegar hace siete años a la AAA.

Debí llegar hace siete años a la AAA: Máximo

“En Triple A debería estar desde hace unos seis, siete años. Yo portaba un cinturón importante de peso completo (en el CMLL) y se me hacía antiprofesional renunciar a él. Lo único que pedía era que alguien llegara y me lo ganara bien para poder dejar las cosas bien, perder un Campeonato bien como profesional, como los grandes, no renunciando, desafortunadamente tardó muchísimo para que pasara y al final de cuentas nunca llegó”, aseguró Máximo a Mediotiempo.

Debí llegar hace siete años a la AAA: Máximo.

Ahora en la AAA el gladiador Máximo se estará reencontrando con un viejo rival, el Rey Escorpión, esperando poder concretar la batalla de cabellera vs caballera.

Máximo hace mención que no llega a la AAA por la dinastía a la que pertenece, sino que es su calidad como luchador lo que lo ha puesto en dicha empresa de lucha libre.

Debí llegar hace siete años a la AAA: Máximo.

“No por ser Psycho la estrella vienen las oportunidades para nosotros, sino que le vamos a demostrar al público por qué estamos en AAA”.