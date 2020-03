Maxi López explota contra Wanda Nara por exponer a sus hijos al COVID-19

El delantero argentino del FC Crotone de la Serie B, Maxi López, explotó por medio de redes sociales en contra de su ex pareja, Wanda Nara, ésto luego de que la influencer realizó un viaje junto con sus hijos hacia Italia, justo durante la contingencia derivada por el brote del COVID-19, siendo Italia el país con mayor afectación por la pandemia en la actualidad.

Wanda Nara es madre de los hijos de Maxi

Maxi exhibió a Wanda Nara en Twitter

A través de su cuenta oficial de Twitter, Maxi despotricó en contra de Wanda Nara debido a que no está acatando las indicaciones de las autoridades, quienes insisten en que las personas deben de permanecer en sus hogares mientras pasa la crisis del Coronavirus, sin embargo, ella decidió viajar hasta Lombardía que uno de los puntos en Italia con más contagios.

Maxi y Wanda se separaron hace un par de años

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir y expones a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y viajas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia sin ningún tipo de consecuencia?

Maxi reventó con todo a Wanda

“Qué te pasa por la cabeza cuando en estos momentos lo más sagrado que tenemos es la salud de nuestros hijos, me indigna que no tomes conciencia. Si no quieres hacerlo por vos, hazlo por ellos, porque hoy sos madre de 5 criaturas pero parece que no te diste cuenta”, cuestionó enérgicamente el ex seleccionado argentino.