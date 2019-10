Maxi López asegura que no extraña a Wanda Nara (FOTOS) ¿Ardido?

Una de las historias que más han dado tela de donde cortar es la situación amorosa vivida entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López, de manera reciente el último personaje declaró que agradecía al ahora futbolista del PSG el haberse llevado de su vida a la polémica modelo argentina de 32 años de edad y madre de sus tres hijos.

Recordar que Wanda Nara y Maxi López estuvieron casados del año 2008 al 2013, luego haberle sido infiel con su amigo Mauro Icardi.

"Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese: lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada", contestó Maxi López al ser cuestionado si perdonaría al goleador del PSG, Mauro Icardi.

Maxi López manda mensaje a Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi de 26 años de edad y Maxi López de 35 años de edad eran amigos, pero en una crisis matrimonial entre el ex futbolista del Barcelona y Wanda Nara; el ahora jugador del PSG salió con la que ahora es su esposa. Tras la ruptura, Mauro y Wanda contrajeron nupcias en el 2014 y ahora tienen dos hijas.

"Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal... En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está. Se sigue adelante y yo elegí vivir de esta manera: con energía y buena onda", explicó Maxi López en relación a lo que vivió como pareja con Wanda Nara.

Además Maxi López en Instagram respondió con un mensaje muy envenenado, pues puso en dicha red social: "aparte del perdón, un agradecimiento al que se ha llevado a W...".

