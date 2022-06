Max Strus de Miami Heat todavía está molesto por un triple negado ante los Celtics de Boston

Hablando por primera vez desde la derrota del domingo 100-96 ante los Boston Celtics , el escolta de los Miami Heat admitió que la llamada todavía lo molesta.

"Gracias por hacerme enojar otra vez", dijo Strus durante una conferencia de prensa de fin de temporada en Miami. "Pero sí, no sé cómo se llamó eso después de ver el video. Dicen que tienen esa regla para eliminar el error humano del juego, y el error humano comete un error en el video. Entonces No sé, espero que no me multen".

La llamada en cuestión se produjo con 11:04 restantes en el tercer cuarto, cuando Strus derribó un triple desde lo profundo de la esquina que redujo la ventaja de los Celtics, que había sido de hasta 17 antes en la primera mitad, a 56- 54.

Después de varios minutos de acción del juego, durante los cuales los Celtics lograron otra carrera propia, el centro de repetición de la NBA en Secaucus, Nueva Jersey anuló la llamada. El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, dijo después del partido que estaba "en estado de shock" después de que se quitaron los puntos del tablero.

"Obviamente no estoy contento con eso", dijo Strus. "Pero es lo que es en este momento, supongo que realmente no podemos hacer nada. Pero definitivamente cambió el juego y el impulso. Creo que pasó de un juego de seis puntos a uno de 11 puntos sin tiempo". saliendo del reloj, así que sí, es lo que es, supongo que es lo mejor que puedo decir. No estoy contento con eso, pero supongo que tienes que seguir adelante".

Hablando después del partido del domingo, Spoelstra dijo que la jugada, que parecía mostrar los pies de Strus justo tocando la línea fuera de los límites, y que siempre se descartará como una pérdida de balón, sería un "estudio de caso" en futuras reuniones de la liga.

Spoelstra dejó en claro varias veces que la llamada no es la razón por la que el Heat perdió, pero estaba molesto con el momento en que se manejó.

"Estoy seguro de que lo verán y probablemente seremos el caso de estudio", dijo Spoelstra. "Estoy bien si sucede como solía hacerlo. Lo mirarían en la próxima falta o descanso y lo mirarían y lo notarían, pero probablemente fueron 10 minutos de tiempo real, que alguien verifique eso".

"Fue tan inusual para nosotros estar trabajando y luego comenzar a tomar impulso, y luego fue como, 'Oh, oye, por cierto, quita esos 3', sin explicación", dijo Spoelstra. "Ese es el lado humano. Ese no es el lado de las quejas. Quién sabe si eso hubiera cambiado algo de todos modos".

