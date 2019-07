¿Mauro Icardi fuera del Inter por la llegada de Chucky Lozano?

¡Una vez más! todo parece indicar el jugador argentino Mauro Icardi ya no será parte de los planes del equipo itiliano, y asu vez de hacen más fuertes los rumores de la llegada del mexicano Chucky Lozano.

Ver para creer, el Inter de Milán anunció el sábado que el argentino Mauro Icardi abandonará la pretemporada del equipo y no viajará a la gira por Asia, en una nueva señal de que el futuro del atacante está lejos del conjunto italiano.

Cabe destcar que Icardi casi no jugó en el primer semestre del año, ya que estuvo fuera de las canchas por casi dos meses tras perder la capitanía en medio de una gran polémica sobre la renovación de su contrato.

"Mauro Icardi volverá hoy a Milán desde la pretemporada del equipo en Lugano. El club y el delantero llegaron a esta decisión de común acuerdo. Icardi continuará con sus trabajos de pretemporada y no participará de la gira del equipo por Asia", sostuvo el Inter en un comunicado.

Mauro Icardi, de 26 años, fue el máximo anotador del Inter en cada una de las últimas cuatro temporadas. En los últimos meses reportes de prensa lo ubicaron en la órbita de varios equipos italianos, entre ellos Juventus y Napoli.

Carlo Ancelotti tiene en su baraja al mexicano junto al delantero del Inter de Milan y Rodrigo Moreno del Valencia, pero el estratega italiano prefiere al canterano de los Tuzos.

"Mauro Icardi siempre querrá ir al Juventus. No niego que yo le haya buscado. No se puede ignorar su talento. Es buenísimo, pero Carlo me dijo que preferiría a Chuky Lozano. Ya tenemos a Mertens y Milik en el frente y él complementaría mucho mejor nuestro ataque"