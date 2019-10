Mauricio Sulaimán busca erradicar violencia en el boxeo.

El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, señaló en el marco de la 57 Convención Anual que se efectúa en Cancún, que buscarán erradicar la violencia verbal dentro del boxeo y quienes incurran en comentarios o violencia serán acreedores a sanciones. Sulaimán busca que en el mundo del boxeo se erradique la palabra “mátalo”. “En el tema de agresión verbal estamos aprendiendo del futbol, vi un video donde la selección invita a los aficionados a eliminar el famoso grito que le puede causar perder un partido o la oportunidad de ir al Mundial”. Fueron las palabras de Mauricio Sulaimán.

Es oportuno recordar que el año pasado el pugilista estadounidense Deontay Wilder, declaró que en su récord deportivo le gustaría tener un muerto; palabras que indignaron y causaron controversia.

“Es el perfecto ejemplo, tuve una plática con él después de esas declaraciones, él es un hombre de familia que se preocupa, lo que dijo no refleja lo que es Wilder, pero sí tiene un efecto ante los terceros, que no se debe permitir. Aquí hablamos de una palabra diferente que incita a la violencia, que no debe de ser utilizada y que es ‘mátalo’; matar al oponente puede ser figurativo, pues no existe un boxeador que quiera matar a su rival, eso no existe”. Sentenció el mandamás del CMB.

De igual manera dijo que los que incurran en dichos comentarios o ese tipo de violencia serán sancionados, pues es parte del protocolo del Código de Ética en el cual se trabaja ya en el Consejo Mundial de Boxeo. E insistió en erradicar dicha violencia, que los boxeadores y aficionados puedan comprender que este tipo de situaciones puede llevar a problemas más severos.

“Hacer un movimiento entre aficionados y los miembros de la comunidad para educarnos un poco, son tiempos diferentes, la violencia verbal se traduce en temas muy complicados que llevan a problemas mentales, agresión genérica, suicidio”, concluyó.

