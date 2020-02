Matías Godoy no va a Boca Juniors, jugará en Europa.

El futbol argentino a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un país 100% exportador, en esta ocasión una de las joyas del país dos veces Campeón del Mundo, Matías Godoy de solamente 18 años de edad, no pudo llegar a Boca Juniors como pretendían los Xeneizes y en cambio emigrará al futbol de Europa para continuar con su carrera futbolística.

El atacante de 18 años de edad formaba parte del Atlético de Rafaela y declaró tras el acuerdo por el préstamo del juvenil futbolista argentino: “Estoy contento y triste a la vez porque me toca dejar una institución que me brindó todo. Siempre voy a estar agradecido y espero volver en algún momento”, agregó.

Matías Godoy no va a Boca Juniors, jugará en Europa.

El acuerdo entre el Atlético de Rafaela y el Dinamo de Zagreb de Croacia se dio por un préstamo hasta finales de 2020 con un cargo de 300 mil euros y con la opción de compra por parte del club del Viejo Continente.

Dinamo de Zagreb se lleva a la joya argentina Matías Godoy

“Voy con la ilusión de poder hacer una buena carrera. Son sensaciones encontradas las que tengo, al tener que irme, hace ocho años que vengo todos los días a este club, fue mi casa durante todo este tiempo y voy a estar siempre agradecido. Me toca dejar el club que me dio todo, que me ayudó a llegar hasta donde llegué, gracias a Atlético pude jugar un Mundial, dos Sudamericanos, estoy contento y triste a la vez porque me toca dejar una institución que me brindó todo”.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Te puede interesar: La Cruzazulea (de nuevo) y fan de La Máquina LLORA AMARGAMENTE (Video)

Ahora el joven futbolista buscará poder dar el gran paso en el Viejo Continente y poder reafirmar su calidad futbolística en busca de conseguir dar el salto de calidad a otra liga.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana