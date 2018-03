Matías Almeyda sería pretendido por equipo de la Premier League

Agencias/Diario La Verdad Guadalajara, Jalisco.- Matias Almeyda sería pretendido por equipo de la Premier League. El Leicester de la Liga Premier Inglesa se presume que estaría interesado en contar con los servicios del estratega argentino Matías Almeyda, quien en la actualidad se encuentra dirigiendo al vigente campeón, el Guadalajara. De acuerdo al periódico "Mirror", el “Pelado” ha “emergido como un contendiente sorpresa por el trabajo en el Leicester. El ex seleccionado argentino, de 43 años, dirigió anteriormente al River Plate, en su país natal.

Former Argentina international emerges as a shock contender for the Leicester job #LCFC @NeilMcLeman https://t.co/j9pt6KGxFo pic.twitter.com/6mjGZh24f6