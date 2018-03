Matías Almeyda seguirá como DT de las Chivas

El dueño de Chivas, Jorge Vergara, afirmó que Matías Almeyda seguirá con las Chivas

Gudalajara, Jalisco.- El dueño de Chivas, Jorge Vergara, calmó las aguas sobre el destino de Matías Almeyda. El hecho de haber quedado eliminados ya del Apertura 2017, no inquietó al empresario, por lo menos públicamente. “Unidos, jugadores, cuerpo técnico y directiva, ponemos la espalda comprometidos con Chivas y su afición ¡Hay Pelado Almeyda para rato!” posteó Vergara en su cuenta de twitter. Algunos técnicos no han tenido el apoyo de Vergara. Cuando José Luis Real dirigió a Chivas, le tocó perder un clásico ante América y fue despedido. El técnico argentino fue derrotado por las Águilas este miércoles y no se cimbró nada en lo interno. José Manuel de la Torre, quien fue el penúltimo campeón con Guadalajara, tampoco corrió con suerte en su última etapa y fue despedido; su lugar fue tomado por el actual entrenador.