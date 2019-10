Matías Almeyda responde al interés del Monterrey

El director técnico del San José Earthquakes de la Liga MLS, Matías Almeyda expresó su felicidad por colocarse como uno de los candidatos para dirigir a los Rayados de Monterrey tras la salida de Diego Alonso, sin embargo, no quiso dar mayores detalles sobre el tema.



En su paso por el fútbol mexicano, Almeyda dirigió a las Chivas de Guadalajara desde el Apertura 2015 hasta el Clausura 2018, tiempo en el que disputó tres liguillas y consiguió el último campeonato que el Rebaño colocó en sus vitrinas.



Entre sus logros más llamativos destaca el Clausura 2017 donde fue campeón con Chivas venciendo en la final a los Tigres de la UANL, tras un partido de ida en el Volcán donde empataron a dos, mientras la vuelta la ganó en casa por 2 goles a 1.



La directiva de los Rayados de Monterrey, encabezada por Duilio Davino, se encuentra en la búsqueda del sustituto de Alonso, pero por lo pronto José Treviño y Héctor Becerra fungirán como interinos en el encuentro de la jornada 13 ante los Gallos Blancos de Querétaro.



"Tengo amigos, tengo jugadores que he dirigido, tengo mucha gente que cuando salen temas así el primero en enterarse soy yo, soy un agradecido del fútbol mexicano, fútbol al cual quiero y respeto y cada que se dice mi nombre me pone feliz, porque quiere decir que hemos dejado un lindo recuerdo, pero no tengo más qué decir”, indicó.



Almeyda fue destituido de las Chivas por malos resultados

El uruguayo fue cesado de su puesto luego del paso del equipo en el Apertura 2019, en el cual acumuló cinco derrotas, un empate y seis descalabros.

