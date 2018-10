Matías Almeyda recibió tres ofertas en México; no las aceptó por cariño a Chivas

El recientemente anunciado como técnico del San José Earthquakes, Matías Almeyda afirmó que recibió tres ofertas para dirigir en México, incluyendo las ofertas del extranjero pero ninguna era de su total agrado pues no eran atractivas en el aspecto económico.

El técnico argentino confesó que una de estas ofertas vino de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, para hacerse cargo del banquillo de León, sin embargo dejó en claro que en esta situación no existió oferta económica.

"Sí, yo estuve hablando con Jesús Martínez, obviamente soy un agradecido de ese dirigente porque sé que se ha alegrado a cada paso que he dado tanto en Chivas como en este nuevo proyecto que tengo”, declaró Almeyda para ESPN.

"En realidad sí hubo otro equipo que me llamó pero estaba en situaciones críticas en su momento con un entrenador y eso era lo que me frenaba. No quería aceptar ese tipo de propuestas. También se dijo algo de León, de la propuesta económica y la verdad no llegué ni hablar de la parte económica, vengo a un club que es de los que menos ha invertido y de los que menos paga en la Liga. El proyecto mío pasa por otro lado”.

Tres ofertas que no aceptó

Atendiendo otra entrevista en otro programa de la cadena FOX aseguró que en total fueron tres ofertas, sin embargo omitió los nombres de los otros dos clubes.

"Tuve otras propuestas y les agradezco a los dirigentes que me han llamado, han sido de tres clubes. Les agradecí en su momento. Tuve la chance de dirigir en otras partes del mundo. Si bien era algo motivador en lo económico pero no me muevo por eso como China, Qatar, Emiratos Árabes, creo que elegí el lugar donde siento que me están demostrando credibilidad en el trabajo, estoy muy feliz de dar este paso como entrenador para mí para mi familia para mi cuerpo técnico estoy viviendo la felicidad que hacía rato no la tenía”.

"Lo de León, soy agradecido a Jesús Martínez, una persona que siempre ha estado, para mí va a ser uno de los mejores dirigentes que conocí sin haber trabajado con él. No se dio porque el campeonato estaba a la mitad, su entrenador se tuvo que ir. Yo quería algo desde cero, con una pretemporada, no estaba apurado por trabajar pero pude saber disfrutar de la espera que no sabía si lo iba a lograr”, sentenció.