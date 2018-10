Matías Almeyda es presentado con el San José Earthquakes

Matías Almeyda fue presentado de manera oficial con el San José Earthquakes, equipo en el que ocupará el cargo de Director Técnico hasta el 2019. Sin embargo, tuvo la conferencia de prensa esta tarde.

“Al principio he tomado la decisión de optar por esta posibilidad de trabajo. Siempre me he manejado en la vida de una sola manera y creo que las condiciones estaban dadas por el cariño y el interés demostrado por esta administración”, dijo Almeyda.

Fiel a su estilo y contestando las preguntas en español, el ex timonel del Rebaño Sagrado, confesó que por el momento no domina el inglés, sin embargo, ya se encuentra tomando clases y espera en enero ya poder contestar preguntas en dicho idioma.

Matías reconoce que tuvo varias ofertas

Durante la conferencia de prensa, Matías Almeyda aseguró que tuvo muchas opciones para trabajar, pero el proyecto que más le llamó la atención se encuentra con el Earthquakes.

“Creo que es un club que tiene historia, es un club que tiene que estar en otra posición y seguramente el estilo que vayamos a implementar, será una vez que arranquemos nuestra pretemporada”, añadió Matías.

También, el ‘Pelado’ confesó que por ahora, se mantendrá respetuoso a quienes se encuentran trabajando el proyecto del San José Earthquakes y esperará a que tome el cargo en el 2019.