Matías Almeyda dice que Alanís no será separado de las Chivas

Matías Almeyda director técnico del Guadalajara mencionó que no hay marcha atrás en la situación de Oswaldo Alanís, quien dejará de jugar seis meses con Chivas; que es lo que le resta de contrato. Matías Almeyda aseveró que el conjunto tapatío le ofrecía seis meses más a Oswaldo Alanís, pero que no aceptó el ofrecimiento; por lo que el defensa se dedicará únicamente a entrenar con el plantel rojiblanco.

"Oswaldo no fue apartado del plantel, entrena con nosotros, se le da el mismo trato que a cualquier jugador con la diferencia que no será tomado en cuenta en lo futbolístico. Estoy agradecido con él como persona y jugador, lo he puesto siempre, lo pedí nuevamente, el club hizo el esfuerzo de contratarlo hasta diciembre y no llegaron a un arreglo. En la parte contractual nunca me meto”, aclaró.