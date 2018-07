Matías Almeyda confiesa que le gustaría dirigir a la Selección Mexicana

El ex Director Técnico de Chivas, Matías Almeyda, confesó este domingo que le gustaría ser entrenador de la Selección Mexicana.

En una entrevista con Fox Sports, el estratega argentino no escondió su deseo de encabezar un proyecto con el combinado nacional.

"Uno trabaja para eso, pero hay muchos candidatos. Hoy que no tengo club, claro que sí (deseo de ser DT del Tri), soy un entrenador libre. A cualquiera le gustaría, dirigir selecciones importantes es muy lindo, culminar un proceso, hay un montón de cosas por hacer", expresó.

De igual manera, Almeyda reconoció que se le han presentado propuestas luego de dejar a Chivas, pero está consciente a dónde quiere arribar y por ahora no ha aceptado ninguna.

"No (ha recibido oferta del Tri), yo he tenido propuestas de otros lugares, ahorita sigo viviendo en Guadalajara, disfrutando de la familia, compartiendo momentos con el cuerpo técnico. No había parado, es un desafío un poco personal no trabajar y disfrutar de la vida", declaró.

Al final, el técnico destacó que el Tricolor se encuentra cerca de dar ese paso definitivo para resaltar en la Copa del Mundo.

"Me gustó más México que muchas otras selecciones, México podría haber estado en otro tramo. Falta ese tramito final y está muy cerca de lograrlo", indicó.