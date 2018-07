Matías Almeyda afirma que regresaría a dirigir a Chivas

El Director Técnico argentino, Matías Almeyda, sí volvería a dirigir a Chivas en un futuro. Dejando a un lado la forma en que fue su salida de la dirección técnica del Guadalajara, el estratega aclaró en una entrevista para ESPN que en una situación de tener oportunidad, sí regresaría a ser el 'pastor' del Rebaño, pues dejó en claro que no todo es la directiva del club.

“Obvio. Si me ha dejado algo en el corazón Chivas, obviamente que sí. Es Chivas, no es ni Almeyda, ni Higuera, en este caso hay un dueño que es Vergara. Es una institución que tiene 112 años y tiene gente que paga una entrada para ir a verlos, gente que tiene 40 millones de aficionados que fueron felices estos dos años y ochos meses como hacía rato que no lo eran".

“Hay otros temas. Yo no estoy peleado con nadie, he tenido diferencias como puedo tenerlos con cualquiera porque los grises no van, para mí los que son grises que quieren quedar bien con Dios y con el diablo no hay que confiar en ellos porque en realidad traen algo detrás”, mencionó Almeyda.

Además Almeyda admitió que sí existió molestia con la directiva rojiblanca; sin embargo, detalló que él no enfrenta problemas con nadie y, es más, si los encuentra los saludaría sin ninguna dificultad, debido a que él no acostumbra salir de los clubes con dificultades.

“Aquí hubo cosas de frente, diferentes opiniones, maneras de actuar y de ser, pero en definitiva si nos vemos nos saludamos y no pasa nada, la vida continua".

“La gente seria se saluda, se es amable, respetuosa porque eso es tener estilo en la vida, ser respetuoso de verdad, así me voy yo de los clubes, y así trato a la gente también, porque soy gente; hay mucha gente que piensa en ser gente y no lo es”, sentenció.