Matías Almeyda estará presente en la Final de la UEFA Champions League.

El Director Técnico de las Chivas de Guadalajara viajó a Kiev, Ucrania con la intención de disfrutar la final de la UEFA Champions League entre Liverpool y el Real Madrid.

Mientras tanto, la directiva rojiblanca alcanzó un principio de acuerdo con los jugadores luego de que se manifestaran en días pasados el tema de adeudos, por lo que el director técnico disfruta de unas vacaciones en tierras europeas.

Con Quique y Miguel disfrutando de la previa de esta gran final #CHAMPIONSxESPN pic.twitter.com/AwWbNDq5uK — Matías Jesús Almeyda (@peladoalmeyda) 24 de mayo de 2018

Almeyda, ve desde lo lejos cómo se desmantela la plantilla de Chivas que dejó previo a su partida donde Rodolfo Cota ya se fue a León y por su parte Osvaldo Alanís partió al Getafe, y se especula que Rodolfo Pizarro será fichado por los Rayados de Monterrey.

Matías Almeyda en Kiev para la Final de la Champions League

Matías terminó el torneo de liga en los últimos lugares y fuera de la Liguilla, mientras que en la Concacaf lograron levantar el título y así asegurar su lugar en el próximo Mundial de Clubes, después de vencer a Toronto.

Matías Almeyda presente en Kiev para la Final de Champions League.

El Técnico argentino, se encuentra en Kiev y además de disfrutar del futbol europeo, fue invitado a comentar la Final de la Champions que se disputará este próximo sábado entre Real Madrid y Liverpool.

En estos momentos de turbulencias que se vive en el campamento rojiblanco, el estratega argentino se enfoca en ver más futbol del otro lado del continente. Además destacando que la escuadra tapatía se encuentra todavía de vacaciones.

Almeyda se encuentra analizando su continuidad en el banquillo de Chivas, sobre todo porque no han respetado lo que solicitó a la directiva, que era que no dejar salir a nadie del plantel, cosa que no ha sucedido.

Almeyda viajó a Kiev para la Final de Champions League.

Por lo pronto, el “Pelado” busca distraerse un rato en otra faceta, que es la de comentarista deportivo y lo hará en uno de los eventos más vistos en el mundo para después regresar a tierras caribeñas y asistir al Régimen de Transferencias del Futbol Mexicano que se celebra cada año a mediados de año.