Matheus Doria; inconforme con el protocolo FIFA contra los gritos discriminatorios

Matheus Doria considera injusto que el partido deba detenerse a raíz de los gritos que provienen del público, los jugadores son los que terminan por perder el ritmo.

El defensor lagunero hace patente su descontento,ya que la Liga MX termina castigando a los jugadores por gritos de la afición. El grito discriminatorio que ya es un clásico que se busca erradicar por medio de sanciones al juego en curso e inclusive a futuros partidos con el veto del estadio y en el caso de un partido internacional, puede tener consecuencias contra la selección nacional.

“En mi país siempre nos gritaron eso y nunca tuvimos problema. Nosotros (jugadores) no tenemos mucho que ver y eso de salir del partido cinco minutos, nosotros no somos los que gritamos y eso nos perjudica mucho. Estar parados en el túnel para mí no es la solución”, comenta Doria.

El problema radica en que los jugadores se desconcentran por estar deteniendo el partido, se enfrían los músculos y el desgaste se hace presente, mientras que quienes provocan esas situaciones no sufren el castigo directamente.

En cuanto al partido a disputar el fin de semana, el defensa de los Santos señala que será un partido intenso y que los laguneros deben estar enfocados porque el América ha estado jugando muy bien y no quieren caer ante las Águilas.

“Creo que va a ser un partido muy difícil, ellos van a salir a buscar el resultado desde el principio, pero nosotros tenemos que saber ser inteligentes, no estar desesperados, ya conocemos a su equipo y ellos también nos conocen. Sin duda va a ser un partido muy bueno”.

“Debemos tener en la cabeza ganar todos los partidos que juguemos, sea de Copa o de Liga, el otro día fue contra Correcaminos, ahora nos toca América y la mentalidad debe ser la misma, tenemos que trabajar para ganar, somos jugadores y esta es nuestra profesión”, finalizó.

