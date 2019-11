Mateus Uribe se DISCULPA por POLÉMICO festejo de su esposa

Luego de que Agustín Marchesín y Mateus Uribe fueran dejados fuera de la lista de convocados con el Porto para enfrentar este domingo al Boavista, ésto debido a un acto de indisciplina tras el polémico festejo del cumpleaños de la esposa del mediocampista colombiano, mientras que la directiva y el cuerpo técnico del club ordenaron total concentración.

Tras lo sucedido y en un acto de arrepentimiento, el exjugador de las Águilas del América, ofreció disculpas por no acatar las órdenes de su entrenador a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde intentó explicar que él y su compañero ya se encontraban descansando cerca de la medianoche del viernes, mientras que el resto de invitados continuaron con el festejo.

Uribe se disculpó públicamente

“Disculpas… es la única palabra que debo decirles en estos momentos. A la media noche, después que mis compañeros se fueran, me fui a descansar, ya que al día siguiente no teníamos entrenamiento ni nada por el estilo… Mi esposa, sus amigos y su familia siguieron en la reunión porque era en el jardín de mi casa, por esa razón medios y personas ajenas dicen que estuve hasta las 5 AM. Cosa que es totalmente falsa”, agregó el jugador.

En tanto el ex guardameta azulcrema, Agustín Marchesín, quien fue nombrado como el mejor portero del mes de septiembre de la Primeira Liga de Portugal, no ha hecho ninguna declaración al respecto a pesar de que tras la decisión de la escuadra portuguesa la convocatoria del Porto se redujo a 19 futbolistas.

Actualmente, el conjunto de los Dragones marchan como sublíderes con 25 unidades y en caso de vencer al Boavista se colocará a sólo dos unidades del Benfica, que lidera el torneo con 30 puntos.

