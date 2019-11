Masvidal rechazado por 'Canelo', ahora va de nuevo por Nate Díaz; Nick Díaz también lo reta

Masvidal rechazado por 'Canelo', ahora va por Nate Díaz; Nick Díaz también lo reta

Jorge Masvidal y Nate Díaz ya tienen historia, Díaz fue derrotado en la pelea de campeonato de BMF, por lo que Masvidal se coronó campeón, y ahora tiene en mente darle la revancha.

Nate Díaz hizo insinuaciones sobre su retiro unos días atrás, pero al parecer ha cambiado de opinión, por lo que Masvidal ofreció una revancha, "Escuché que podría ser cierto el retiro, de ser así fue divertido compartir jaula contigo. Cada vez que tengas ese picor de nuevo, volvamos a hacerlo".

Después de que Masvidal hablara sobre su victoria sobre Nate, su hermano mayor, Nick Díaz, arremetió contra Masvidal con fuertes declaraciones, "Ese es mi cinturón", pero no voy a interponerme en el camino de mi hermano. ¿Quieres hablar sobre bautizar a mi hermano menor? Eso depende de ti. Nunca tuve nada irrespetuoso que decir. Pero no hables de bautizar a mi hermano menor, ya estás en una posición jodida si peleas conmigo. Tú no hablas de bautizar al hermano menor de alguien. Ese es mi hermanito. Tú no hablas así de nadie”.

Saúl el ‘Canelo’ Álvarez rechazó pelear contra Masvidal, quien está sediento de sangre

Todo indica que la pelea contra el hermano mayor de Nate podría darse para la el primer trimestre del 2020 en el estado de Texas, particularmente en el estadio de los Cowboys. Al inicio del presente año se había programado la pelea entre Masvidal y Nick Díaz, pero Nick no hizo el compromiso, sin embargo, después de lo sucedido con su hermano, y las declaraciones de Jorge Masvidal, ha decidido pelear.

Tal es el deseo de Masvidal por pelear que así respondió a las declaraciones de Nick Díaz, “Pelearé con quien sea. Este tipo puede hacer lo que quiera ahora mismo para ganar el mayor dinero posible. Hagan la maldita cosa. Yo estoy haciendo mi parte, tú haz la tuya. Depende de ti, Dana White (representante de Masvidal). Depende de ustedes UFC, ahora está en sus manos. Cowboy Stadium”.

