Massimiliano Allegri aseguró que Cristiano Ronaldo nunca iba a dejar a Juventus

Este sábado, el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo nunca iba a dejar a Juventus, por lo que el CR7 no tiene el interés de abandonar el equipo.

"Cristiano siempre se ha entrenado bien. Leí los rumores en los diarios, pero su voluntad de irse del Juventus nunca existió", afirmó Allegri en la rueda prensa previa a la primera jornada de la Serie A, en la que el Juventus visita este domingo al Udinese.

Recordemos incluso, que Cristiano Ronaldo explotó por rumores sobre su regreso al Real Madrid. Es por ello que Massimiliano Allegri dijo: "A mí me dijo que se queda en la Juventus, así aclaramos el tema", sentenció el toscano, quien regresó a la Vecchia Signora esta temporada tras tomarse dos años de pausa.

Cristiano Ronaldo nunca iba a dejar a Juventus

Si Cristiano Ronaldo nunca iba a dejar a Juventus ¿cómo surgió el rumor que abandonaba el equipo?

El CR7 tiene contrato con la Juventus hasta 2021, por 31 millones de euros netos por temporada, pero de pronto comenzó a circular en medios internacionales que Cristiano Ronaldo podría tener ofertas del Manchester United o PSG en el futuro.

Por ello Allegri que “El Bicho” siente la presión y la exigencia a diario por parte de los medios, por lo que lo definió como un "valor añadido" para su equipo, por los "muchos goles" que garantiza.

"Cristiano ganó cinco Balones de Oro, pero si este año lo hace mal, se acordarán solo de que lo hizo mal con el Juventus", afirmó, pero es un hecho que Cristiano Ronaldo nunca iba a dejar a Juventus.

Massimiliano Allegri y Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri apoya a Chistiano Ronaldo.

Las palabras de Massimiliano Allegri sobre Cristiano Ronaldo también se dieron para aclarar que el CR7 no dejará al Juventus, luego que se comentó mucho que Carlo Ancelotti quiere de regreso a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Además en la comparecencia, Allegri dedicó unos sentidos elogios al argentino Paulo Dybala, quien apunta al once titular este domingo en Udinese.

"Me encontré con un jugador que no se puede debatir por calidad técnica. Llegó este año con ganas de reconquistar al Juventus, porque sus últimos dos años no estuvieron a la altura de su potencialidad. Este año llegó más preparado a nivel mental y lo está demostrando a diario", dijo.

Fue así que el técnico Massimiliano Allegri aseguró que Cristiano Ronaldo nunca iba a dejar a Juventus y pidió no dar información que no esté confirmada.

