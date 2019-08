Mary Luz Andía clasificada a Tokio 2020 dejaría de competir para pagar deuda con instituto

La atleta peruana Mary Luz Andía, quien consiguió su clasificación el pasado junio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la disciplina de Marcha 20km. Sin embargo, la falta de apoyo por parte de los distintos organismos deportivos de su país, la estarían obligando a dejar el deporte para dedicarse a trabajar y pagar una deuda con el instituto donde estudia Educación Física.

Mary Luz Andía clasificada a Tokio 2020 dejaría de competir para pagar deuda con instituto

De acuerdo con una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la marchista tiene una deuda de 2000 soles con el Instituto José Crisan de Arequipa donde estudia Educación Física. Por lo que se ve obligada a pagar tal suma para que pueda continuar con sus estudios, hecho que la marginaría del deporte para buscar un trabajo que solvente dicha deuda.

A pesar de que Mary Luz ha conseguido grandes logros en la categoría Sub 20 y con la clasificación a Tokio 2020, en teoría debería de recibir apoyo de parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), pero lamentablemente el Instituto le ha negado el apoyo e incluso hace unos meses la sacaron de dicho Programa.

Mary Luz Andía clasificada a Tokio 2020 dejaría de competir para trabajar y pagar deuda

"Invertí mis ahorros en entrenamientos pensando que me reincorporaría rápidamente al sistema PAD, pero veo la demora. Si no llego a pagar el monto que adeudo en el Instituto, me veo obligada a trabajar para continuar con mis estudios. Eso significaría que debería dejar el deporte", publicó en sus redes sociales.

La atleta cuenta que ingresó al PAD en el año 2016 pero la sacaron en enero de este año sin ninguna explicación. “Al siguiente día de eso fui campeona nacional con lo que clasifiqué a la Copa Panamericana, donde fui segunda. Mandé mis papeles para que me repongan y me rechazaron", aseguró la deportista.

Andía tampoco está en el programa Top Perú que apoya atletas de Lima 2019

Sin importar que consiguió grandes resultados, el IPD decidió sacarla del programa bajo el argumento de que no obtuvo buenos resultados durante los últimos seis meses del 2018, algo que suena ilógico ya que ella no tuvo competencias en las cuales participar durante ese periodo. "Fui sacando más resultados hasta conseguir la marca olímpica y nada aún, fue injusto".

Mary Luz Andía

Con base en información del portal “El Comercio”, Mary Luz tampoco está inscrita en el programa Top Perú que brinda apoyo a los competidores para Lima 2019, donde ella compitió en los 20km y llegó en el décimo puesto. "No recibo nada, ningún apoyo", narra tristemente desde Arequipa.

Te puede interesar Juegos Parapanamericanos Lima 2019: Medallero al momento (27 de agosto)

Lamentablemente la atleta ha tenido que solicitar ayuda a empresarios y al pueblo peruano en general, publicando a través de redes sociales el número de su cuenta bancaria para recibir los apoyos y poder continuar con sus estudios. "PIDO APOYO A LAS PERSONAS, EMPRESAS DE BUEN CORAZÓN QUE ME PUEDAN APOYAR CON EL MONTO DE 2.000 SOLES aquí dejo mi número de cuenta 04-076-382579 (Banco de la Nación)".

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos