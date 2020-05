Martinoli revela que fue idolatrado por aficionados del Cruz Azul

Christian Martinoli, analista deportiva de la cadena TV Azteca, reveló durante una entrevista en el canal de Youtube oficial de Javier Alarcón, comentarista de Imagen Televisión, que en varias ocasiones, cuando le tocaba narrar los partidos del Cruz Azul en la cancha del Estadio Azul, tenía que salir con una mascara de luchador para que las personas no se le acercarán y le pidieran fotografías.

Christian Martinoli

Martinoli usaba máscara para llegar al estadio

“En eso sí te podría decir que yo en más de una vez del Estadio Azul yo salía con máscara de luchador, pues para no llegar a las siete y cuarto, entonces yo salía con máscara, ahí por el suburbia, y me iba con máscara cruzaba Insurgentes” confesó.

Christian Martinoli tenía que utilizar máscara cuando iba al Estadio Azul

En ese sentido, Christian Martinoli aseguró que jamás esperó tener la fama y el éxito entre el público como lo vive ahora, ya que nunca se imaginó que tras terminar un partido varias personas se le acercaran para pedirle una foto o un autógrafo, situación que trata de manejarla de la manera más tranquila posible a raíz de lo sucedido con la afición del Cruz Azul.

Martinoli asegura que no pensaba tener tanta fama

“Por ahí no faltará quien te diga en más de una ocasión que por salir de un estadio en chinga, porque hoy en día, si te paras en un estadio, aunque no te conozcan 20 de los 40 gueyes que te agarraron 35 te van a pedir una foto por más que no sepan quién eres” dijo.

Cabe recordar, que el propio comentarista de Azteca Deportes apareció en un programa de ESPN, en donde Martinoli reveló algunos de sus pasajes más oscuros con algunos de sus ex compañeros, algunas anécdotas cuando José Ramón Fernández era su jefe en TV Azteca y además de la manera en la que llegó a convertirse en uno de los más polémicos narradores del balompié azteca.