Martín Palermo sueña y se postula para dirigir a Tigres.

El director técnico argentino Martín Palermo tiene un par de meses que dejó la dirección técnica del Pachuca, pero en una entrevista de forma reciente dijo que le ilusiona poder un día volver a ser entrenador en la Liga MX y que uno de los equipos al que le gustaría llegar es a los Tigres por el gran plantel que tiene.

Y es que para cualquier estratega llegar al banquillo de los felinos es atractivo, pero no todos pueden con un plantel tan exquisito y es que años atrás con grandes figuras de igual manera no pudieron hacerlo campeón; hasta la llegada de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti; pero parece que la fórmula con el amazónico se ha terminado. En el presente certamen solamente suman cuatro unidades en cuatro duelos y en este fin de semana cayeron ante el Pachuca 2-0, equipo que comandó el sudamericano Martín Palermo.

“Tigres es el equipo que más me gusta, por plantel, porque hay jugadores muy importantes como Gignac, como Pizarro, como Nahuel Guzmán, Quiñones, Aquino”, manifestó en una entrevista de forma reciente el estratega de 46 años de edad.

De igual manera el pampero Martín Palermo dijo en dicha entrevista que no le pierde la huella al Futbol Mexicano, ya que lo considera una liga muy competitiva y complica a la cual desea volver en un futuro no muy lejano.

“Sí, estoy pendiente de los equipos, de seguir viendo. Me gustaría volver a dirigir allá, así que uno siempre tiene que seguir ligado, viendo los partidos, los planteles, cómo está todo por si toca de nuevo volver, no perder el conocimiento de todo”, sentenció el ex futbolista de Boca Juniors y de la Selección de Argentina.

Sin duda el técnico sudamericano podría ser una opción en un futuro en caso de que Ricardo Ferretti deje el banquillo de los Tigres tras el mal momento que están viviendo en el arranque del Clausura 2020.

