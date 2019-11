Martín Palermo aseguró que la Liga Mx ha perdido competitividad al no jugar en la Libertadores| ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El estratega se le fue a la yugular a directivos da Liga Mx, ya que argumentó que la ausencia de equipos mexicanos en la Copa Libertadores ha hecho que la Liga MX sea menos competitiva, así lo dio a conocer el director técnico de Pachuca, Martín Palermo, quien afirmó que enfrentar a rivales sudamericanos da más nivel al futbol azteca.

"La Champions y la Europa League hacen que el futbol europeo sea más competitivo. El futbol mexicano ha perdido eso al no jugar ya la Libertadores. Jugar contra Centroamérica y Estados Unidos a nivel de Concacaf no es lo mismo. A nivel de Selección, no poder estar en Copa América o en eliminatorias más competitivas lo sufre mucho", dijo Palermo para Marca.

Fuertes palabras para la Liga Mx

Palermo espera que México participe en la Libertadores.

Respecto a su aventura en México con los Tuzos, 'El Loco' aseguró que fue una gran experiencia en un equipo con mucha exigencia, donde todos los clubes son de gran nivel.

"Estamos por cumplir un año y fue muy buena experiencia, con un primer semestre de adaptación. Clasificamos a la Liguilla tras casi cuatro torneos sin hacerlo. Con más conocimiento, en este segundo semestre, hemos sido más irregulares, aunque aún podemos luchar por el título. Esta es una liga muy competitiva con clubes de gran nivel", mencionó.

Cruz Azul y Boca Junior´s en la final de la Libertadores.

"Estoy creciendo y evolucionando. Pachuca es un equipo con exigencia, responsabilidad y trayectoria, y eso a mí me obliga a seguir preparándome. Obviamente, el deseo de cualquier entrenador es pasar por las grandes Ligas y yo, conociendo España y habiendo estado tres años y medio allí, ojalá me toque. Sería un lindo reto para mí", añadió Palermo.

